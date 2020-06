Giá vàng ngày 25.6.2020: Vẫn giữ sát 50 triệu đồng/lượng

Sáng nay (25.6), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 10.000 đồng ở chiều bán ra nhưng giữ nguyên giá mua vào vàng miếng so với cuối ngày trước đó là 48,86 - 49,23 triệu đồng/lượng. Tương tự, các cửa hàng kinh doanh Doji ở Hà Nội giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào xuống còn 48,85 triệu đồng/lượng và giảm 10.000 đồng ở chiều bán ra còn 49,1 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) đã tăng giá bán vàng miếng lên 49,9 triệu đồng/lượng, trong khi mua vào chỉ 48,4 triệu đồng/lượng từ ngày 26.4 và hiện chưa thay đổi.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 6,4 triệu đồng/lượng, tương ứng 15%. Đây là một mức tăng khá ấn tượng so với nhiều kênh đầu tư khác đang “đứng bánh”. Tuy nhiên giá vàng trong nước đôi khi không cùng chiều thế giới nên khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Đầu ngày, giá vàng thế giới giảm 14 USD còn 1.763 USD/ounce và vàng giao tháng 8 giảm 0,18% còn 1.771,55 USD/ounce. Vàng đã tăng mạnh hơn trong những ngày qua do số ca lây nhiễm Covid-19 tại Mỹ đang tăng nhanh. Theo CNBC, ngày 24.6 bang Florida xác nhận có thêm 5.508 ca dương tính với Covid-19 , con số cao kỷ lục. Mốc kỷ lục trước đó là 4.049 ca vào ngày 20.6. Hiện nay Florida đã có tổng cộng 109.014 người nhiễm bệnh. Một số bang khác như Texas, California... cũng công bố số người nhiễm bệnh tăng mạnh. Điều này khiến các nhà đầu tư lo lắng về sự phục hồi kinh tế nên tập trung bỏ tiền vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ. Giá vàng trong ngày 24.6 đã tăng lập đỉnh trong gần 8 năm rồi sau đó đi xuống. Lượng vàng do quỹ đầu tư SPDR Gold Trust nắm giữ đã tăng 0,28% lên 1.169,25 tấn vào ngày 23.6, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4.2013.