Giá vàng ngày 25.7.2020: thế giới tăng vọt, trong nước hạ nhiệt

Trên thị trường thế giới giá vàng đã vượt lên 1.901,8 USD/ounce vào đầu ngày 25.7, tăng thêm hơn 10 USD so với ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên kim loại quý vượt mức 1.900 USD/ounce kể từ năm 2011. Hiện tại giá vàng còn cách khoảng 20 USD/ounce so với kỷ lục trước đó. Nhà đầu tư tìm tới sự an toàn của vàng giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và lo ngại về đại dịch Covid-19 . Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management, cho biết trên CNN rằng căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, từ đó châm ngòi cho tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường trong 2 ngày vừa qua. Ông chỉ ra vàng cũng là một trong những tài sản có thành quả cao nhất trong năm nay, với mức leo dốc hơn 24%. Bất ổn chính trị có khả năng tiếp diễn trong năm nay và có thể đẩy giá vàng lên 2.000 USD/ounce.