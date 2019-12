Giá vàng ngày 27.12: Tăng không ngừng

iá vàng miếng SJC sáng 27.12 tăng 40.000 đồng/lượng so với giá ngày 26.12, Tập đoàn Doji mua vào lên 42,02 triệu đồng/lượng, bán ra 42,22 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Quý - SJC mua vàng miếng 42 triệu đồng/lượng, bán ra 42,3 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng miếng SJC đã chính thức vượt mức 42 triệu đồng/lượng, mức giá cách nhiều nhièu tuần. Vàng miếng SJC xấp xỉ giá thế giới quy đổi thay vì cao hơn 100.000 đồng/lượng trước đó.

Vàng thế giới sáng 27.12 đã tăng thêm 6 USD/ounce so với chiều 26.12, lên 1.510,9 USD/ounce, trong đêm 26.12 có lúc vàng lên 1.513,6 USD/ounce. Yếu tố khiến vàng tăng giá là thông tin số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ vừa công bố ở mức 222.000 đơn, thấp hơn mức 235.000 đơn của tuần trước đó nhưng khớp với dự báo của các chuyên gia. Thế nhưng số đơn trung bình trong 4 tuần gần nhất ở mức 228.000 đơn, tăng nhẹ 2.250 đơn so với 4 tuần trước đó. Giá USD đã giảm nhẹ so với các ngoại tệ khác khiến vàng tăng vững hơn, chỉ số USD – Index giảm 0,2 điểm, còn 97,5 điểm.

Vấn đề ký kết thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được thực thi cũng làm thị trường lo ngại khi mâu thuẩn giữa hai nước vẫn còn.