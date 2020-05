Giá vàng ngày 28.5.2020: SJC tăng nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng

Theo báo cáo hàng năm của In Gold We Trust do Incrementum AG công bố, giá vàng có thể tăng lên 5.000 USD/ounce (tương đương 140 triệu đồng/lượng), thậm chí lên 9.000 USD/ounce (250 triệu đồng/lượng) trong 10 năm tới.