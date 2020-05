Giá vàng ngày 31.5.2020: Tăng thêm gần 6,3 triệu đồng/lượng sau 5 tháng

Theo Tổng cục thống kê, chỉ số giá vàng tháng 5 tăng 2,41% so với tháng trước, tăng 14,84% so với tháng 12.2019 và tăng 30,52% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan này nhận định giá vàng trong nước đi lên theo giá vàng thế giới do giới đầu tư lo ngại các nước sẽ đối mặt với triển vọng suy thoái kinh tế dưới tác động của dịch Covid-19 , dẫn đến nhu cầu mua các loại tài sản an toàn như vàng tăng cao. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ và các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đưa ra nhiều gói cứu trợ cho người dân và nền kinh tế khiến đồng tiền có nguy cơ bị mất giá khi lượng tiền lớn được đưa ra thị trường và là cơ hội cho giá vàng tăng.