Giá vàng ngày 3.9.2020: Tiếp tục 'bốc hơi' thêm 500.000 đồng/lượng

Sáng 3.9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá giao dịch vàng miếng là 56,05 - 57 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với ngày 1.9. Tương tự, hệ thống cửa hàng Doji ở Hà Nội giao dịch ở mức 56 - 56,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với đầu ngày hôm trước.

Tổng cục Thống kê nhận định, giá vàng trong nước thời gian qua tăng theo giá vàng thế giới do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ các nền kinh tế. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng gay gắt giúp vàng trở thành kênh đầu tư an toàn. Riêng trong tháng 8, bình quân giá vàng thế giới tăng 6,14% so với tháng 7. Chỉ số giá vàng tháng 8 tại Việt Nam tăng 9,86% so với tháng 7; tăng 32,81% so với tháng 12.2019 và tăng 35,02% so với cùng kỳ năm trước.