Giá vàng trong nước cao hơn thế giới kỷ lục

Giá vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới đã đẩy mức chênh lệch ngày càng cao, lên mức cao kỷ lục gần 9 triệu đồng mỗi lượng. Ngày 11.8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 56,2 triệu đồng/lượng và bán ra 56,9 triệu đồng/lượng. So với cách đây gần 1 tuần, vàng miếng SJC giảm 350.000 đồng/lượng, mức giảm khá chậm so với 80 USD/ounce (tương ứng 2,2 triệu đồng/lượng) của kim loại quý trên thị trường quốc tế, xuống còn 1.730 USD/ounce.

So với thời điểm cách đây 1 năm, vàng thế giới đã giảm hơn 330 USD/ounce (quy đổi hơn 9,1 triệu đồng/lượng) tính từ mức kỷ lục 2.063 USD/ounce; nhưng vàng miếng SJC chỉ giảm 5 triệu đồng/lượng tính từ mức giá kỷ lục 62 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nữ trang, nhẫn (cùng chất lượng 4 số 9 như vàng miếng SJC) có mức giá cao hơn thế giới khoảng 2 - 3 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 50,25 triệu đồng/lượng và bán ra 51,05 triệu đồng/lượng; nữ trang 4 số 9 có giá mua vào 49,95 triệu đồng/lượng và bán ra 50,65 triệu đồng/lượng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), không ai hưởng lợi khi vàng SJC đứng ở mức cao hơn thế giới lên gần sát 9 triệu đồng/lượng. Bởi trong bối cảnh giãn cách hiện nay, hệ thống mua bán vàng trên cả nước gần như tê liệt. Tại thị trường TP.HCM nhiều tháng nay các cửa hàng đóng cửa, gần đây thị trường Hà Nội cũng tương tự.

Khi giá vàng chênh lệch quá cao, vàng nhập không chính thức sẽ gia tăng vào Việt Nam. Nhiều vụ buôn lậu vàng gần đây cũng được các cơ quan chức năng bắt giữ. Đơn cử mới đây, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum phát hiện bắt giữ ông N.V.T (tài xế xe tải, thường trú tỉnh Gia Lai) nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam vận chuyển 1,7 kg vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Người này khai nhận vận chuyển cho một phụ nữ từ Lào về Việt Nam giao cho một người ở H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, với tiền công 200.000 kíp Lào.

Trước đó, đầu tháng 7, giới kinh doanh vàng rúng động khi lực lượng Công an tỉnh An Giang phá đường dây buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới Campuchia do N.T.K.H (sinh năm 1969) thực hiện. Đồng thời, lực lượng công an khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của N.T.K.H trên địa bàn TP.Châu Đốc và H.An Phú thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỉ đồng… Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trước đó, vào tháng 5, lực lượng biên phòng vừa phối hợp Hải quan An Giang bắt giữ vụ vận chuyển 5 kg vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam.