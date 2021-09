Gia vị, đường, muối... ngoài siêu thị giá tăng vọt

Cùng nỗi lòng của chị Hà, chị Loan (Q.7, TP.HCM) cũng lo lắng khi cho hay chị mới mua có mấy gói bột mì, bột bánh xèo mà hết 500.000 đồng. "Các loại thịt cá, rau củ đã tăng từ đầu mùa giãn cách rồi. Nay đến các loại bột, gia vị cũng lên nữa. Vì thèm bánh xèo quá mà tìm hoài trên các cửa hàng, siêu thị đều hết bột nên đành mua luôn kèm một số loại bột vì phải tốn phí ship. Món nào cũng mắc gấp đôi so với trước đây. Cộng thêm tiền vận chuyển trong cùng quận mà 40.000 đồng nữa, rầu quá", chị Loan chia sẻ.

Trong khi các loại bột, bún, miến khô đã tăng mạnh trước đó thì một số gia vị cũng nhảy vọt. Chẳng hạn, ngày 4.9, chị Yến (Q.7) đặt mua trên chợ online quận 7 một số thực phẩm. Trong đó có đường trắng 30.000 đồng/kg, 10 ống vani giá 20.000 đồng, cồn sát khuẩn 1 lít 70.000 đồng, 1kg muốn i ốt lên 10.000 đồng... trong khi giá chị mua trước đó 2 tuần ở cửa hàng là đường trắng chỉ 18.000 đồng/kg, 10 ống vani chỉ 10.000 đồng, muối 5.500 đồng/kg và cồn sát khuẩn là 50.000 đồng/lít. Nếu như tuần trước phí giao hàng cùng quận từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng thì hôm qua chị Yến phải trả lên 45.000 đồng...

Hầu hết người bán đều cho rằng do giá hàng mua vào đã lên cao so với trước, cộng thêm chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh nên phải tăng giá bán ra. Chị P.Hồng - người chuyên bán các loại đồ khô qua mạng - cho hay chủ yếu giá tăng do chi phí vận chuyển. Ví dụ, ngày thường chị trả phí cho một chuyến hàng từ nhà máy về chỉ 80.000 đồng nhưng nay nhà xe thu chị lên 600.000 đồng/chuyến. Vì vậy chị phải tăng giá bán các loại bột lên 35.000 đồng/kg và cũng không có lời, bán cho vui và phục vụ cho khách quen. Nhưng chị P.Hồng cũng thừa nhận có những người thừa dịp nhu cầu tăng cao, các cửa hàng không có nê đẩy giá lên 50.000 - 60.000 đồng/kg. "Chi phí tăng, các cơ sở sản xuất tăng giá bán thì siêu thị không mua nữa vì phải giữ giá ổn định. Nhà sản xuất quay sang đẩy cho cá nhân, tiệm tạp hóa bên ngoài nhiều hơn nên vì sao trong siêu thị không có mà các cá nhân vẫn có hàng. Nhu cầu của người dùng vẫn nhiều nên chấp nhận mua giá cao hơn bình thường", chị P.Hồng chia sẻ thêm.