Chợ online, nhanh nhưng đắt hơn 'đi chợ hộ'

Mặc dù đã tham gia vào 2 nhóm đặt mua hàng qua Zalo của cửa hàng Bách Hóa Xanh trên cùng phường Tân Quy (Q.7, TP.HCM) nhưng lúc nào đơn đặt hàng cũng bị khóa vì quá tải, chị Ngọc Hà đành quay sang chợ online quận 7 trên Facebook để mua thực phẩm. Ngày 28.8 chị đặt thì trong sáng 29.8 đã nhận được hàng nhưng theo chị Ngọc Hà, giá thịt cao hơn so với siêu thị bình ổn như 1kg sườn non giá 220.000 đồng, cốt lếch 150.000 đồng/kg, thịt nạc dăm 180.000 đồng/kg, nạc xay và đùi heo đồng giá 150.000 đồng/kg... Bất tiện là mỗi người bán chỉ có vài loại nên cũng phải mua nhiều nơi mới đủ đồ ăn cho cả nhà. Dù mất thời gian, tốn tiền ship nhưng được giao hàng là may rồi", chị Ngọc Hà chia sẻ.