Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay

Cụ thể, theo Bộ Công thương, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 12.7 cụ thể như sau: 83,146 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức tăng 3,341 USD/thùng, tương đương tăng 4,19% so với kỳ trước; 85,223 USD/thùng xăng RON95, tăng 3,956 USD/thùng, tương đương tăng 4,87% so với kỳ trước; 78,326 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 0,692 USD/thùng, tương đương tăng 0,89% so với kỳ trước; 77,355 USD/thùng dầu hỏa, tăng 0,597 USD/thùng, tương đương tăng 0,78% so với kỳ trước; 422,216 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 7,184 USD/tấn, tương đương tăng 1,73% so với kỳ trước.