Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu giảm nhỏ giọt

Theo đó, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27.3 như sau : 71,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tức tăng 0,034 USD/thùng, tương đương tăng 0,047% so với kỳ trước; 73,642 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,476 USD/thùng, tương đương tăng 0,65% so với kỳ trước; 68,358 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 1,748 USD/thùng, tương đương giảm 2,49% so với kỳ trước; 66,356 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, giảm 1,834 USD/thùng, tương đương giảm 2,69% so với kỳ trước; 386,386 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, giảm 1,283 USD/tấn, tương đương giảm 0,33% so với kỳ trước.