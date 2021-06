Giá xăng tăng hơn 700 đồng mỗi lít từ chiều nay, 26.6

Lý do, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26.6 đã tăng khá mạnh. Cụ thể như sau: 79,805 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 3,647 USD/thùng, tương đương tăng 4,79% so với kỳ trước; 81,267 USD/thùng xăng RON95, tăng 3,638 USD/thùng, tương đương tăng 4,69% so với kỳ trước; 77,634 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 3,050 USD/thùng, tương đương tăng 4,09% so với kỳ trước; 76,758 USD/thùng dầu hỏa, tăng 2,874 USD/thùng, tương đương tăng 3,89% so với kỳ trước; 415,032 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 19,11 USD/tấn, tương đương tăng 4,83% so với kỳ trước.

Trước diễn biến đó, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 1.500 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazút không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.760 đồng/lít, tức là được tăng 712 đồng/lít so với giá hiện hành. Xăng RON95-III không cao hơn 20.916 đồng/lít, tăng 752 đồng/lít so với giá hiện hành.