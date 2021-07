Giá xăng dầu giảm nhỏ giọt trên 100 đồng/lít sau 3 lần tăng liên tiếp

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27.7 cụ thể như sau: 82,174 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 , giảm 0,972 USD/thùng, tương đương giảm 1,17% so với kỳ trước; 84,363 USD/thùng xăng RON95, giảm 0,860 USD/thùng, tương đương giảm1,01% so với kỳ trước; 77,277 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 1,049 USD/thùng, tương đương giảm1,34% so với kỳ trước; 76,66 USD/thùng dầu hỏa, giảm 0,695 USD/thùng, tương đương giảm 0,89% so với kỳ trước; 416,326 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, giảm 5,89 USD/tấn, tương đương giảm 1,39% so với kỳ trước.