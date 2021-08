Giá xăng dầu hôm nay 10.8.2021: Tăng nhẹ khi thị trường nhiều áp lực giảm

Reuters cho rằng, những hạn chế liên quan vi rút Corona chủng mới ở châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể làm chậm việc phục hồi toàn cầu về nhu cầu nhiên liệu. Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận định giá dầu thô đang giảm do sự suy giảm ở châu Á làm gián đoạn triển vọng nhu cầu. Dữ liệu xuất nhập khẩu của Trung Quốc mới công bố cho thấy, xuất khẩu của quốc gia tiêu thụ xăng dầu lớn thứ 2 thế giới này tăng 19,3% so cùng kỳ, nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng của tháng 6 là 32,2%.