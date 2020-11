Giá xăng dầu hôm nay 1.11.2020: Tháng 10, dầu thô Mỹ lao dốc 11%

Ở trong nước, báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2020 của một số doanh nghiệp trong ngành xăng dầu có dấu hiệu khởi sắc. Báo cáo của Tổng Công ty dầu Việt Nam cho thấy, trong quý 3, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 11.579 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỉ đồng, lần lượt giảm 44,4% và 96,9% so với quý 3/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 2,9% lên 4,2%. Trong quý 3, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa giảm khoảng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, giá giảm nên doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 66,4 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty dầu Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 40.919 tỉ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế lỗ 305 tỉ đồng so với cùng kỳ lãi 351 tỉ đồng.