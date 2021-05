Giá xăng dầu hôm nay 18.5.2021: Tiến sát mốc 70 USD/thùng

Ngày 18.5, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở ngưỡng 66,4 USD/thùng, dầu Brent trên ngưỡng 69,6 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này tăng hơn 1% kết thúc phiên khuya 17.5.

Bloomberg dẫn số liệu của Cơ quan Quản lý an ninh vận tải tại Mỹ cho hay, lượng hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh tại các sân bay Mỹ đã tăng lên 1,85 triệu vào ngày cuối tuần, con số cao nhất kể từ đầu tháng 3.2020, khi đại dịch bắt đầu. Lượng khách du lịch qua các nhà ga ở Mỹ cũng đã tăng đều đặn trong tháng qua và hiện chỉ thấp hơn khoảng 30% so với cùng thời điểm này của năm 2019. Điều này cho thấy dấu hiệu phục hồi nhu cầu du lịch nội địa đang thúc đẩy mức tiêu thụ nhiên liệu.