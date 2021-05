Giá xăng dầu hôm nay 21.5.2021: Mất hơn 2%, dầu giảm 3 phiên liên tiếp

Ngày 21.5, sau khi lao dốc hơn 2% kết thúc phiên trước, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch trên ngưỡng 62 USD/thùng, dầu Brent trên ngưỡng 65 USD/thùng. Cả hai hợp đồng nhích nhẹ trong phiên mở đầu ngày sáng nay (21.5).

Bloomberg dẫn lời quan chức chính phủ Iran cho rằng, Iran đang chuẩn bị thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu dầu thô khi các cuộc đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân với Mỹ tiếp tục tiến triển. Các lệnh trừng phạt liên quan dầu mỏ, vận tải biển, hóa dầu, bảo hiểm và ngân hàng trung ương “đã được giải quyết trong các cuộc đàm phán”. Quốc gia này muốn bắt đầu xuất khẩu dầu thô ngay từ tháng tới xuất đi từ bến cảng Jask trên biển Oman mà không cần tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Tại Vịnh Ba Tư, chỉ có hai nhà sản xuất dầu là Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chọn chở dầu qua eo biển Hormuz. Tuyến đường này từng vận chuyển 21 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2018, tương đương khoảng 21% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế - IEA mới đây có báo cáo sẽ ngừng tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch, kêu gọi chấm dứt các hoạt động khai thác mới trong lộ trình đạt phát thải net-zero, bước đầu của cam kết về biến đổi khí hậu trong Thỏa thuận Paris. Theo IEA, việc thu hẹp sản lượng dầu và khí đốt tự nhiên sẽ có tác động sâu rộng đối với tất cả quốc gia và công ty sản xuất các loại nhiên liệu này. Nhưng với dầu mỏ, thị phần của OPEC sẽ tăng từ khoảng 37% trong những năm gần đây lên 52% vào năm 2050, mức cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử thị trường dầu mỏ. Rõ ràng công bố của IEA có lợi cho các nước OPEC. Theo Reuters, sau báo cáo của IEA, các công ty năng lượng của Úc, các quan chức ở Nhật Bản và Philippines đều cho rằng có nhiều cách để đạt được mức phát thải net-zero, chứ không chỉ có những cách mà IEA đưa ra. Nhật Bản cho rằng, họ không có kế hoạch ngừng ngay lập tức các khoản đầu tư vào dầu, khí đốt hoặc thậm chí than đá, với lý do cần đảm bảo an ninh năng lượng.

Nếu thế giới đi theo con đường phát thải net-zero năm 2050 do IEA vạch ra, ngoài việc lái xe dưới 62 dặm/giờ và đặt điều hòa ở tốc độ vừa phải hơn, nhu cầu than đá sẽ giảm 90%, nhu cầu dầu giảm 75% và khí đốt tự nhiên giảm 55%. OPEC dự báo giá dầu có thể bị biến động nếu chính sách IEA được các nước ủng hộ.

Ngày 21.5, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON92 18.426 đồng/lít, xăng RON95 19.531 đồng/lít, dầu diesel 14.774 đồng/lít, dầu hỏa 13.825 đồng/lít…