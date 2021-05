Giá xăng dầu hôm nay 24.5.2021: Leo dốc sáng đầu tuần

Ngày 24.5, dầu thô ngọt nhẹ tăng hơn 0,5%, giao dịch xấp xỉ ngưỡng 64 USD/thùng; dầu Brent tăng ít hơn giao dịch ở ngưỡng 66,7 USD/thùng.

Trong nước, tuần qua, liên quan vụ làm xăng giả, Công an Bình Thuận đã khám xét một cơ sở kinh doanh xăng dầu nằm trên quốc lộ 55 (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) phát hiện trên 13.000 lít xăng, 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi. Chủ cây xăng không đưa ra được chứng từ, chứng minh cho khối lượng xăng, dầu và dung môi kể trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của chủ kho xăng này, công an Bình Thuận đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan, tiến hành bắt khẩn cấp chủ và người làm tại đây để điều tra về hành vi làm giả xăng dầu quy mô lớn. Trước đó, qua theo dõi, công an phát hiện chủ cây xăng này có nhiều hành vi làm xăng giả để bán; mua dầu đã pha chế kém chất lượng bán ra thị trường. Trung bình mỗi tháng tung ra thị trường 1 triệu lít xăng dầu giả.