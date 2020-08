Giá xăng dầu ngày 13.8.2020: Lên đỉnh 5 tháng

Trong khi đó, báo cáo định kỳ hàng tháng công cũng vào ngày hôm qua (12.8) của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 9,1 triệu thùng/ngày trong năm nay xuống còn 90,6 triệu thùng/ngày, do hoạt động kinh tế tại các quốc gia phát triển vẫn còn thấp vì Covid-19 . Tuy nhiên, OPEC vẫn đưa ra dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2021 sẽ tăng 7 triệu thùng lên 97,6 triệu thùng/ngày, không đổi so với dự báo hồi tháng trước. Không chỉ giá dầu tăng, trong phiên giao dịch ngày 12.8, hợp đồng xăng giao tháng 9 cũng vọt lên 3,3%.

Ở trong nước, hôm qua (12.8), sau khi thực hiện việc chi, trích quỹ bình ổn, Liên bộ Công thương – Tài chính đưa ra mức điều chỉnh mới. Theo đó, giá xăng RON 95 và dầu diesel hạ lần lượt 50 và 190 đồng/lít; dầu hoả giảm 70 đồng/lít. Ngày 13.8, ở vùng 1, xăng RON 95-IV ở mức giá cao nhất 15.020 đồng/lít, xăng RON 95-III giá 14.920 đồng/lít, E5 RON 92-II 14.400 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V 12.200 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.200 đồng/lít. Ở vùng 2, giá xăng RON 95-IV cao nhất với 15.320 đồng/lít, RON 95-III ở mức 15.210 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 14.680 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 12.440 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.400 đồng/lít.