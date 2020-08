Giá xăng dầu ngày 10.8.2020: Kẻ cười, người khóc

Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh do giới đầu tư đặt kỳ vọng vào gói hỗ trợ hàng ngàn tỉ USD của Mỹ dành cho người dân trong đại dịch, đó là sắc lệnh trợ cấp thất nghiệp, không ép người dân ra khỏi nhà nếu không có khả năng trả tiền thuê nhà do mất việc và hỗ trợ các khoản vay cho sinh viên. Bên cạnh đó là nỗ lực hỗ trợ để sớm có vắc xin phòng chống Covid-19 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay (10.8) vẫn bị hạn chế bởi những lo ngại xung quanh tình hình dịch Covid-19 và căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.

Trong tuần qua, thông tin các nhà đầu tư và công ty khai thác dầu mỏ lớn thế giới công bố báo cáo kinh doanh gây sự chú ý đáng kể. Công ty dầu mỏ khổng lồ Saudi Aramco – thuộc sở hữu nhà nước Ả Rập Xê Út, đã báo cáo thu nhập ròng giảm 50% trong nửa đầu năm tài chính của mình, phản ánh một năm kinh doanh tồi tệ nhất của thị trường dầu mỏ và nền kinh tế toàn cầu khi liên tục chiến đấu với đại dịch corona . Trong một thông cáo được công bố hôm Chủ nhật (9.8), Công ty Aramco cho biết thu nhập ròng đã giảm xuống 23,2 tỉ USD trong 2 quý đầu năm, giảm một nửa so với mức 46,9 tỉ USD cùng kỳ năm 2019. Theo đó, dòng tiền tự do tại công ty đạt 21,1 tỉ USD cũng giảm so với 38 tỉ USD của năm trước. Kết quả tài chính quý 2 của công ty này đã phản ánh cú sốc lớn nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, trên Bloomberg, đại diện của Aramco cho biết, họ vẫn lạc quan về nhu cầu dầu trong dài hạn.