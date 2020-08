Giá xăng dầu ngày 7.8.2020: Tăng trở lại đầu phiên cuối tuần

Trong khi đó, cũng theo Reuters, trong tháng 6, Trung Quốc đã phá kỷ lục của một tháng trước đó và nhập khẩu dầu thô ở mức cao nhất từ trước đến nay với 12,9 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,5 triệu thùng/ngày so với nhập khẩu trong tháng 5 và tăng 34% so với tháng 6 năm ngoái. Theo OilX Research, sau khi nhập khẩu cao kỷ lục vào tháng 6, trong tháng 7, Trung Quốc chỉ nhập khẩu trung bình 11,55 triệu thùng dầu mỗi ngày, giảm 373.000 thùng so với tháng 6. Nhập khẩu dầu thô hàng tháng của Trung Quốc giảm nhưng lượng hàng đến quốc gia này trong tháng 7 đã tăng 21,5%, tương đương 2,05 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc nhập khẩu tăng nhanh trong những tháng gần đây là một dấu hiệu lạc quan cho nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, OilX cũng lưu ý lượng dầu đang được chở đến Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong vài tháng tới.