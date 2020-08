Giá xăng dầu ngày 14.8.2020: Bất chấp nhu cầu giảm, dầu tăng nhẹ

Theo MarketWatch, các hợp đồng đầu thô quay đầu giảm ngày thứ Năm (13.8) do bị sức ép trước báo cáo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm 2020 của Cơ quan năng lượng quốc tế IEA. Theo đó, nhu cầu toàn cầu sẽ giảm sâu trong năm 2020, sụt 8,1 triệu thùng/ngày so với năm trước, nhiều hơn 140.000 thùng so với báo cáo tháng 7. Dự báo nhu cầu dầu trong năm 2020 hiện là 91,9 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia trên MarketWatch, báo cáo của IEA chỉ có tác động thoáng qua, giá dầu đã bị lao vào vòng xoáy sụt giảm trước đó khi báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô nội địa Mỹ giảm mạnh trong 3 tuần liên tiếp.

Trong khi đó, OPEC đẩy khai thác, nới lỏng giảm sản lượng, từ mức 9,7 triệu thùng/ngày xuống 7,7 triệu thùng/ngày trong 2 tháng 8 và tháng 9. Một số thông tin cho thấy, nhóm giám sát các bộ trưởng OPEC + có thể sẽ tiếp tục nhóm họp trong tuần tới, bàn về thị trường và điều chỉnh một số thỏa thuận cắt giảm sản lượng…

Trong nước, ngày 14.8, tại vùng 1, xăng RON 95-IV ở mức giá cao nhất 15.020 đồng/lít, xăng RON 95-III giá 14.920 đồng/lít, E5 RON 92-II 14.400 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 12.200 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.200 đồng/lít. Ở vùng 2, giá xăng RON 95 -IV cao nhất với 15.320 đồng/lít, RON 95-III ở mức 15.210 đồng/lít, xăng E5 RON 92-II 14.680 đồng/lít, dầu DO 0,001S-V 12.440 đồng/lít và DO 0,05S-II 10.400 đồng/lít.