Giá xăng dầu ngày 30.6.2020: Đảo chiều tăng mạnh

Thị trường dầu thô đảo chiều tăng mạnh kết thúc phiên ngày đầu tuần bất chấp những thông tin và con số không mấy lạc quan liên quan đại dịch Covid-19. Hiện Mỹ dẫn đầu thế giới với số ca nhiễm Covid-19 hơn 2,55 triệu ca và số tử vong lên đến 125.803 người, cao gấp đôi so với ca nhiễm và tử vong ghi nhận ở Brazil. Tại Mỹ, số ca nhiễm đã nhảy vọt ở 32 bang trong 14 ngày qua. Theo MarketWatch, nỗi lo lại phải hạn chế đi lại, cách ly, phong tỏa… tại các bang đông dân do sự bùng phát của dịch bệnh tại Mỹ khiến khả năng phục hồi nhu cầu xăng dầu chậm lại.

Tuy nhiên, thông tin vừa được Trung Quốc công bố rằng tỷ lệ lợi nhuận công nghiệp ở quốc gia này trong tháng 5 tăng vọt 6% so với cùng kỳ đã khiến các nhà đầu tư hồ hởi hơn. Các chuyên gia cho rằng, đây cũng là lý do khiến thị trường đảo chiều tăng trở lại do Trung Quốc luôn là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, ngày hôm qua (29.6), thông tin Liên minh châu Âu (EU) muốn dỡ bỏ tình trạng hạn chế nhập cảnh cho 14 quốc gia ngoài khối từ ngày mai (1.7) đã tạo thêm làn sóng lạc quan cho thị trường xăng dầu. 14 quốc gia nói trên gồm Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc , Thái Lan, Úc, New Zealand… Tại EU, ngày 29.6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thông tin tại cuộc họp báo rằng Đức và Pháp sẽ quyết tâm thúc đẩy các thành viên trong EU đạt đồng thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỉ euro được Ủy ban châu Âu đề xuất hồi đầu tháng 6 vừa qua. Hiện có 4 nước trong khối đang phản đối gói này về cách phân bổ là Áo, Đan Mạch, Thụy Điển và Hà Lan vì cho rằng các nước nhận được tiền trợ giúp từ EU mà không có nghĩa vụ trả nợ là không hợp lý.