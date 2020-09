Giá xăng dầu ngày 7.9.2020: Giảm chạm đáy trong 2 tháng

Giá dầu sáng ngày đầu tuần tiếp tục sụt giảm mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng phục hồi kinh tế chậm, khả năng cải thiện nhu cầu dầu trên thị trường ngày càng khó khăn. Theo các nhà phân tích, giá dầu đã bị áp lực bởi sự sụt giảm kéo dài trên thị trường chứng khoán và cảnh báo thâm hụt thương mại của Mỹ đang ở mức cao đã gia tăng lo ngại, gây áp lực lên giá dầu. Theo Reuters, Tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) cắt giảm sản lượng nhằm bình ổn giá dầu, song nhu cầu thị trường phục hồi khá chậm, dường như đang đi ngược lại nỗ lực của các nhà sản xuất, ảnh hưởng đến giá và tâm lý thị trường. Báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy, nhu cầu xăng nội địa tiếp tục giảm, tồn trữ các sản phẩm chưng cất tại trung tâm dầu châu Á ở Singapore đang ở mức cao nhất trong 9 năm qua. Trước đó, Bộ trưởng Bộ năng lượng Nga dự báo nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm 9 - 10 triệu thùng/ngày trong năm nay do đại dịch.

Trong nước, số liệu mới được Tổng cục Hải quan cập nhật, xuất khẩu dầu thô tháng 8 của Việt Nam tăng mạnh so với tháng 7. Tháng 8, sản lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt gần 600.000 tấn với 200 triệu USD, tăng 122% về sản lượng và tăng hơn 125% về trị giá so với tháng 7. Tính chung trong 8 tháng của năm, lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt 3,347 triệu tấn và trị giá 1,109 tỉ USD, tăng 22,4% về lượng nhưng trị giá ước tính giảm hơn 21% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, riêng tháng 8, sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của cả nước đã chiếm 18% tổng sản lượng xuất khẩu của 8 tháng đầu năm. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường mua dầu thô lớn nhất của Việt Nam với 1,17 triệu tấn, trị giá 378 triệu USD, tính hết tháng 7 năm nay.