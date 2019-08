Giá xăng dầu thế giới cuối tuần đồng loạt lao dốc

Giá dầu WTI sáng nay 24.8 trên sàn New York Mercantile Exchanghe giảm mạnh so với sáng qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 đứng ở mức 53,97 USD/thùng, giảm 1,38 USD/thùng. Nhưng nếu so với thời điểm 9 giờ 30 sáng qua, giá dầu WTI giao tháng 10 đã giảm tới 1,44 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu Brent giao tháng 10 cũng đứng ở mức 59,12 USD/thùng, giảm 0,80 USD/thùng trong phiên và giảm tới 0,92 USD/thùng so cùng thời điểm hôm qua.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 23.8, giá dầu thô thế giới cũng đã giảm 2,1%, xuống 54,2 USD/thùng dầu WTI và giảm 0,8% xuống 59,4 USD/thùng dầu Brent giao tháng 9.

Giá xăng dầu thế giới liên tục giảm mạnh sau khi Trung Quốc đáp trả, công bố áp thuế từ 5 - 10% đối với hàng hóa trị giá 75 tỉ USD của Mỹ, khiến thương chiến càng căng thẳng, leo thang. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế 5% hoặc 10% đối với 5.078 sản phẩm từ Mỹ, trong đó có nông sản. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ áp mức thuế 25% đối với ô tô Mỹ và 5% đối với phụ tùng và linh kiện ô tô, dự kiến mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 15.12 tới. Đáp trả trước quyết định của Trung Quốc, viết trên Twitter chiều 23.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thuế 25% với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc hiện hành sẽ tăng lên 30% kể từ ngày 1.10. Mức thuế dự kiến 10% với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc khác sẽ tăng lên 15%.

Chính sự căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới , kéo theo nhu cầu năng lượng trên thị trường cũng sẽ sụt giảm.