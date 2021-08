Giá xăng 'đứng im', dầu diesel giảm 202 đồng/lít từ chiều nay

Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11.8 như sau: 82,414 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 0,240 USD/thùng, tương đương tăng 0,29% so với kỳ trước; 84,606 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,243 USD/thùng, tương đương tăng 0,29% so với kỳ trước; 76,927 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 0,35 USD/thùng, tương đương giảm 0,45% so với kỳ trước; 76,543 USD/thùng dầu hỏa, giảm 0,117 USD/thùng, tương đương giảm 0,15% so với kỳ trước, 419,498 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 3,172 USD/tấn, tương đương tăng 0,76% so với kỳ trước.