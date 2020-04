Giá xăng sẽ xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ ?

Theo Bộ Công thương, do giá xăng dầu giảm mạnh nên tỷ lệ thuế phí trên một lít xăng hiện khá cao. Tổng các loại thuế, phí và khoản ngoài thuế phí chiếm khoảng 63% giá bán lẻ xăng E5 và khoảng 68% giá bán lẻ xăng A95. Riêng khoản thuế bảo vệ môi trường (BVMT), theo tính toán, chiếm khoảng 32% đối với mặt hàng xăng, chiếm 11 - 20% đối với mặt hàng dầu.

Trong đề nghị của mình, Bộ Công thương nhấn mạnh việc đánh thuế BVMT đối với mặt hàng xăng sinh học E5 (pha chế từ 95% xăng A92 và 5% là ethanol) 3.800 đồng, chỉ thấp hơn xăng A95 200 đồng/lít là chưa phù hợp. Theo kết quả các nghiên cứu đã được thực hiện, việc sử dụng xăng E5 giảm đáng kể các khí thải gây ô nhiễm môi trường như khí CO (giảm 27,76%), HC (giảm 16,23%)... so với các loại xăng khoáng thông thường. Do đó, cần cân nhắc đưa ra mức thuế BVMT đối với mặt hàng xăng E5 dựa theo mức độ phát thải (75 - 80%) mức thuế đối với xăng khoáng.