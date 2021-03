Giá xuất khẩu gạo Việt tăng mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính ) và Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công thương), trong 2 tháng đầu năm, lượng gạo cả nước xuất khẩu đạt trên 656.045 tấn (giảm mạnh 29,4%), kim ngạch gần 359,46 triệu USD (giảm 16,5%). Theo đó, giá trung bình đạt 547,9 USD/tấn, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 2 năm nay, cả nước xuất khẩu được 308.472 tấn gạo, tương đương 167,71 triệu USD, giá trung bình 543,7 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1.2021. Mức giảm lần lượt là 11,3%, 12,6% và 1,5%. Con số này so với tháng 2.2020 cũng giảm mạnh 42% về lượng, giảm 29,6% kim ngạch nhưng tăng 21,7% về giá.

Trong tháng 2, xuất khẩu gạo tại một số thị trường chủ đạo sụt giảm mạnh so với tháng 1 như: Philippines giảm trên 49% cả về lượng và kim ngạch, với 86.003 tấn, tương đương 46,25 triệu USD; Gana giảm 74% về lượng, giảm 70,5% về kim ngạch, đạt 10.202 tấn, tương đương 6,86 triệu USD; Malaysia giảm 63% cả về lượng và kim ngạch, đạt 6.341 tấn, tương đương 3,59 triệu USD. Tuy nhiên, cũng có một số thị trường chủ đạo khác có kim ngạch tăng mạnh trong tháng 2 như: Trung Quốc tăng 75,2% về lượng và tăng 77,5% kim ngạch, đạt 101.350 tấn, tương đương 53,5 triệu USD; Bờ biển Ngà tăng 75,6% về lượng và tăng 51,6% kim ngạch, đạt 20.000 tấn, tương đương 10,06 triệu USD.

Dù xuất khẩu gạo sang Philippines giảm mạnh, nhưng tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, đây vẫn là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 39% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 38,3% trong tổng kim ngạch, đạt trên 255.874 tấn, tương đương 137,63 triệu USD, giá trung bình 537,9 USD/tấn, giảm 28,3% về lượng, giảm 11% về kim ngạch nhưng tăng 24% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thứ 2 là thị trường Trung Quốc với 159.198 tấn, tương đương 83,63 triệu USD, giá trung bình 525,3 USD/tấn, tăng mạnh 140,4% về lượng, tăng 125,6% về kim ngạch nhưng giảm 6,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Thứ 3 là thị trường Ghana, đạt 49.544 tấn, tương đương 30,06 triệu USD, giá 606,7 USD/tấn, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 19% về kim ngạch và tăng 21% về giá so với cùng kỳ, chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Ngoài ra, số liệu của hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ biển Ngà tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng tương ứng 28%, 63,7% và 27,8%, đạt 31.387 tấn, tương đương 16,69 triệu USD, giá 531,7 USD/tấn. Ngược lại, sang Malaysia giảm mạnh 75% về lượng và giảm 67% kim ngạch so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá gạo sang thị trường này trong 2 tháng tăng đến 32% so cùng kỳ với mức giá trung bình 561,7 USD/tấn.