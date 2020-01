Giải quyết dứt điểm hàng ngàn container tồn động ngoài cảng

“Ăn tết xong, trong quý 1 này phải giải quyết dứt điểm hàng ngàn container tồn đọng tại cảng Cát Lái. Phải phân loại ra, phế liệu và phế thải rõ ràng để tiến hành các bước tiếp theo. Phải giải phóng mặt bằng cảng để cho doanh nghiệp đưa hàng đi đến.”, ông Đinh Ngọc Thắng nói. Hiện số hàng tồn quá 90 ngày ở cảng Cát Lái chỉ 69 container, tồn từ 60- 90 ngày hơn 22.000 container.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Chi cục trưởng Nguyễn Việt Thắng cho biết, năm 2019, đơn vị được giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách 41.500 tỉ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 42.600 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31.12.2019, đơn vị đã thu nộp ngân sách trên 45.367 tỉ đồng, đạt 109,32% chỉ tiêu được giao và đạt 106,5% chỉ tiêu phấn đấu.

Ông Đinh Ngọc Thắng nhấn mạnh, thành công của Cục Hải quan TP.HCM năm qua có sự đóng góp lớn từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1. Không chỉ nguồn thu, đó còn là công tác chống buôn lậu, đặc biệt công tác tham vấn giá, cải cách đột phá mà đơn vị đã triển khai.

Lưu ý với cán bộ hải quan trong công tác chống lẩn tránh, giả mạo xuất xứ , ngoài việc tuyên truyền về sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa nhưng theo ông Thắng, đây cũng là tuyên chiến với các doanh nghiệp đang có ý đồ, mục đích giả mạo xuất xứ hàng Việt “dừng lại đi, nếu không đừng trách”. Ông Thắng kể trong lần làm việc mới đây với Cục An ninh nội địa Mỹ, phía Mỹ thắc mắc là doanh nghiệp làm gì mà mật ong xuất khẩu qua Mỹ cả 100 container trong khi phía Mỹ điều tra tại các trụ sở tại Việt Nam lại không bao nhiêu. "Họ cảnh báo về nguy cơ giả mạo hàng Việt, lẩn tránh xuất xứ. Tôi nghĩ vấn đề này rất nghiêm trọng và nghiêm túc. Vấn đề bị giả mạo xuất xứ, không đơn thuần ảnh hưởng kinh tế, mà tổn thương tay nghề, trình độ của người lao động trong nước. Chúng ta tự hào thấy dòng chữ “made in Vietnam” trên các sản phẩm may mặc được mua tại Mỹ, tại Pháp. Rõ ràng, bàn tay Việt, sự khéo léo của người Việt đã làm nên sản phẩm được thị trường thế giới đón nhận. Thế nên, với vai trò gác cửa kinh tế đất nước, cán bộ hải quan phải nói không và cương quyết với hành vi giả mạo xuất xứ”, ông Thắng nhấn mạnh.