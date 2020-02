Giám đốc điều hành Vietjet gửi tâm thư tới khách hàng, đối tác

“Kính gửi quý khách hàng,

Những ngày qua, trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus nCoV gây ra, rất nhiều hành động khẩn trương đã được các chính phủ, cơ quan chức năng y tế, các hãng hàng không... triển khai nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Hãng hàng không Vietjet đã chủ động, đi đầu trong các hoạt động, công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, chủ động trong hoạt động khai thác để đảm bảo an toàn cho hành khách, bảo vệ cán bộ, nhân viên của mình.

Quý khách hàng hoàn toàn an tâm bởi ngành hàng không và Vietjet áp dụng chuẩn mực quốc tế cao nhất của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế - IATA trong phòng chống dịch, có sự tham gia của cơ quan cảng hàng không, y tế, hải quan, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhà chức trách để đảm bảo an toàn cho phương tiện và sức khỏe phi hành đoàn và hành khách.