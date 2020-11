Giảm mạnh lãi suất tiết kiệm, ngân hàng lãi lớn

Tổng dư nợ hiện nay của các NH là 8,5 triệu tỉ đồng thì các NH chỉ cần trích ra 3% trên tổng dư nợ, nhất là lấy từ các khoản tiền gửi không kỳ hạn cộng lại đã có 300.000 tỉ đồng để cho vay hỗ trợ doanh nghiệp với LS thấp từ 3 - 5%/năm. Đây mới là thể hiện việc các nhà băng cũng đồng hành sát sao với các thành phần kinh tế khác trong đại dịch Covid-19. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính NH

Theo Báo cáo tài chính quý 3/2020 của NH TMCP Tiên Phong (TPBank), thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong 9 tháng năm nay đạt hơn 10.543 tỉ đồng, tăng 1.871 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nhập từ lãi cho vay hơn 8.139 tỉ đồng, tăng 1.634 tỉ đồng dù chi phí trả lãi tiền gửi của NH này chỉ cộng thêm 580 tỉ đồng, lên 3.884 tỉ đồng do LS huy động giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế của TPBank trong 3 quý đầu năm đạt 2.404 tỉ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Hay NH TMCP Techcombank quý 3/2020 có lãi thuần hơn 5.147,7 tỉ đồng, tăng thêm 1.423 tỉ đồng, tương đương tăng 38,2% so với quý 3/2019. Từ đó mức lãi trước thuế quý 3/2020 của NH này đạt 3.180,2 tỉ đồng, cộng thêm 597,6 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng sau 9 tháng năm 2020, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 10.711,4 tỉ đồng, tăng thêm 1.851,2 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 21%. Báo cáo tài chính của Techcombank nêu rõ, thu nhập từ lãi cho vay tăng thêm 4.327 tỉ đồng lên 16.032 tỉ đồng trong 9 tháng năm nay, tương ứng tăng 37%. Techcombank giải thích lợi nhuận gia tăng do thu nhập lãi thuần tăng 2.941,8 tỉ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 1.229,9 tỉ đồng, tăng lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư nhưng chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro cũng gia tăng.