Giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu trong nước

Bộ Công thương cho hay, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27.5 cụ thể như sau: 73,732 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92), giảm không đáng kể so với mức 74,412 USD/thùng của bình quân chu kỳ trước ; 75,441 USD/thùng xăng RON95 cũng giảm chưa tới 1USD/thùng so với bình quân nửa tháng trước.

Tương tự, giá dầu cũng biến động không đáng kể khi dầu diesel 0.05S bình quân là 72,138 USD/thùng,tăng nhẹ so với mức 70,943 USD/thùng chu kỳ trước; dầu hỏa ở mức 71,499 USD/thùng; mazút 180CST 3.5S là 370,510 USD/tấn dầu

Do đó, cơ quan quản lý quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn đối với một số loại xăng dầu và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 1.782 đồng/lít, giảm nhẹ so với mức chi 1.900 đồng/lít lần trước; xăng RON95 cũng giảm chi từ mức 1.050 đồng/lít, về mức 875 đồng/lít. Ngược lại, dầu diesel tăng chi lên mức 593 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu hỏa chi ở mức 483 đồng/lít; dầu mazút giảm về chi ở mức 37 đồng/kg so với mức 500 đồng kỳ trước