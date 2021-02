Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ chiều nay

Bộ Công thương vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, kể từ 15 giờ chiều nay, 25.2.

Lý do, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay tăng mạnh.

Cụ thể: 67,645 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92), tăng 5,80 USD/thùng, tương đương tăng 9,37% so với kỳ trước; 69,220 USD/thùng xăng RON95, tăng 6,09 USD/thùng, tương đương tăng 9,65% so với kỳ trước; 68,247 USD/thùng dầu diesel 0.05S, tăng 6,41 USD/thùng, tương đương tăng 10,37% so với kỳ trước; 66,604 USD/thùng dầu hỏa 0.05S, tăng 6,19 USD/thùng, tương đương tăng 10,25% so với kỳ trước, 371,006 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, tăng 27,53 USD/tấn, tương đương tăng 8,02% so với kỳ trước.

Vì thế, cơ quan quản lý quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

Cùng với đó là chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng E5 RON92 chi ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 1.729 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.150 đồng/lít (kỳ trước chi 847 đồng/lít), dầu diesel ở mức 850 đồng/lít (kỳ trước chi 643 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 900 đồng/lít (kỳ trước chi 635 đồng/lít) và dầu mazút ở mức 800 đồng/kg (kỳ trước chi 603 đồng/kg).