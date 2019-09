Gửi lãi suất kỳ hạn nào cho có lợi?

Trước đó khoảng cuối tháng 8, NHNN thổi còi các NH huy động lãi suất cao và đến giữa tháng 9, NHNN đã quyết định giảm hàng loạt lãi suất điều hành trên thị trường 0,25% so với trước. Tuy nhiên, theo thống kê của NHNN, lãi suất tiết kiệm của các NH quốc doanh hiện nay tăng từ 0,06 - 0,23%/năm so với đầu năm tùy theo từng kỳ hạn, còn các NH cổ phần tăng lãi suất từ 0,02 - 0,76%/năm.

Trong khi lãi suất tiết kiệm của một số NH khác đang ở mức khá cao như SCB huy động kỳ hạn 6 tháng lên 8,1%/năm, 9 tháng 8,25%/năm…; NH Bản Việt 6 tháng 7,4%/năm, 9 tháng 7,8%/năm, từ 12 tháng trở lên từ 8 - 8,6%/năm…; NCB 6 tháng 7,4%/năm, 9 tháng 7,5%/năm… Riêng với khách hàng gửi tiết kiệm online, lãi suất còn tăng lên vài phần trăm so với lãi suất gửi tiền tại quầy. Tuy nhiên lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay vẫn thuộc về NH Bản Việt với chứng chỉ tiền gửi 10,2%/năm đối với kỳ hạn 60 tháng. Ông Phan Viết Cường, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân NH Bản Việt, cho hay sau hơn 1 tháng triển khai chương trình chứng chỉ tiền gửi, NH đã huy động được tốt hơn so với dự kiến, khách hàng mới tham gia khá nhiều. Do vậy, NH có thể kết thúc sớm do đạt kế hoạch đề ra thay vì tháng 11 như dự định. Sau đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi, ông Cường cho hay NH Bản Việt dự kiến tập trung vào huy động tiết kiệm đáp ứng nhu cầu đa dạng kỳ hạn của khách hàng.