Gừng củ trúng giá, người trồng lãi cao

Ngày 3.4, ông Nguyễn Việt Trung, Trưởng phòng NN-PTNT huyện U Minh Thượng ( Kiên Giang ), cho biết nông dân trồng gừng ở huyện đang vào cuối vụ thu hoạch, năng suất đạt khoảng 35 tấn/ha. Nếu như cuối năm 2019, giá củ gừng chỉ 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg thì nay lên đến 40.000 - 42.000 đồng/kg. Với giá này, người trồng lãi 500 - 600 triệu đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với các năm trước.

Theo Phòng NN-PTNT huyện U Minh Thượng, toàn huyện hiện có khoảng 500 hộ trồng gừng với gần 773 ha, tập trung ở 2 xã Minh Thuận và An Minh Bắc.

“Xác định gừng mang lại thu nhập tương đối cao cho nông dân, vừa qua chúng tôi định cho ra mắt một hợp tác xã trồng gừng nhằm giúp nông dân về giống, kỹ thuật, chăm sóc và liên kết doanh nghiệp tiêu thụ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chúng tôi dừng lại việc ra mắt hợp tác xã trồng gừng. Mặc dù vậy, với giá củ gừng hiện nay cao, bà con ở 2 xã An Minh Bắc và Minh Thuận rất phấn khởi, tự tin có thu nhập trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19”, ông Trung cho biết thêm.