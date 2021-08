Hai sở giao dịch chứng khoán bội thu trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho thấy tổng doanh thu thuần đạt kỷ lục hơn 1.300 tỉ đồng, vượt 22% chỉ tiêu cả năm và gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu này cũng cao hơn 31% so với mức thực hiện của cả năm 2020. Trong đó, dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp gần 94%, gấp 3,7 lần cùng kỳ 2020. Tính ra trung bình mỗi phiên giao dịch, HOSE thu về khoảng 10,8 tỉ đồng. Đáng chú ý, vì chi phí vốn thấp nên với doanh thu hơn 1.300 tỉ đồng, HoSE đã có lợi nhuận gộp lên tới 1.263,7 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp của sở lên tới 97%, tương đương cứ thu vào 10 đồng sẽ có lãi tới 9,7 đồng. Kết quả còn lại sau 6 tháng đầu năm, HOSE lãi ròng trước thuế hơn 1.020 tỉ đồng, vượt 57% so với chỉ tiêu của cả năm và lợi nhuận sau thuế gần 817 tỉ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có doanh thu gần 550 tỉ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn của HNX trong 6 tháng vừa qua cũng chỉ có gần 49 tỉ đồng nên lợi nhuận gộp của sở cũng đạt hơn 500,6 tỉ đồng. Điều này tương đương biên lợi nhuận gộp là 91%, đồng nghĩa HNX thu được 10 đồng sẽ có lãi 9,1 đồng, thấp hơn một chút so với HOSE. Tổng lợi nhuận trước thuế của HNX trong 6 tháng đầu năm nay đạt 392,4 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là gần 314 tỉ đồng, tăng gần 71% so với cùng kỳ năm trước.