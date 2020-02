Hạn mặn bủa vây đồng bằng sông Cửu Long

Xâm nhập mặn sẽ trầm trọng hơn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (trung tâm) nhận định mùa khô năm 2020 có thể khắc nghiệt, lượng nước trên các sông thiếu hụt, hạn mặn xâm lấn sâu hơn so với những năm gần đây. Cụ thể, mực nước thượng lưu sông Mê Kông biến đổi chậm, ở mức tương đương trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 - 1,0 m. Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, xu thế xâm nhập mặn tiếp tục tăng cao. Dòng chảy trên sông Mê Kông về ĐBSCL trong tháng 2,tháng 3 ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm và năm 2016 khoảng 5 - 20%, mực nước tại Biển Hồ (Campuchia) ở mức thấp, khả năng bổ sung nước cho ĐBSCL không nhiều. Theo dự báo, từ khoảng giữa tháng 3, lưu lượng dòng chảy về trạm Kratie (Campuchia) có xu thế gia tăng do các hồ xả nước theo quy luật nhiều năm gần đây. Tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức độ sâu hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trong một số thời điểm, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2016. Thời gian xâm nhập mặn cao nhất tập trung trong tháng 2, các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3. Từ nửa cuối tháng 3 - 6, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần. Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài kết hợp với việc sử dụng và khai thác tài nguyên nước trong lưu vực (tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và trữ nước tại các đập Trung Quốc ) sẽ làm cho tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn mùa khô năm 2015 - 2016. H.Mai