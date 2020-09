Hàng chục ngàn căn hộ bị 'treo' sổ hồng do tắc tiền sử dụng đất

Đó là nghịch lý được các doanh nghiệp bức xúc chia sẻ tại Hội thảo "Tắc tiền sử dụng đất" do báo Thanh Niên tổ chức ngày 10- 09. Việc tắc tiền sử dụng đất khiến cho hàng vạn hộ dân đã bị treo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ), ngân sách thất thu, chủ đầu tư bất đắc dĩ "bội tín" với khách hàng...

Phát biểu khai mạc hội thảo sáng 10.9, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết trước khi hội thảo diễn ra, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có công văn gởi UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị về một số dự án cụ thể xung quanh vấn đề này. Báo Thanh Niên trong mấy năm qua cũng đã có nhiều bài viết phản ánh những vướng mắc, khó khăn cả về phía Nhà nước cũng như doanh nghiệp liên quan đến quy trình, thủ tục đóng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên cho đến nay, hàng loạt dự án vẫn bị tắc sổ hồng vì tắc tiền sử dụng đất.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP.HCM mới công bố, trong 6 tháng năm nay, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện 163.173 tỉ đồng, chỉ đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó thu tiền sử dụng đất giảm 21%. Vẫn biết là năm nay, các nguồn thu đều gặp khó khăn do nhiều doanh nghiệp, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng do Covid-19 ; TP cũng đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, giãn thuế, giảm thuế... cho doanh nghiệp. Thế nhưng đây là lần đầu tiên trong thời gian 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước của thành phố bị sụt giảm mạnh, trong khi chi ngân sách địa phương lại tăng cao.