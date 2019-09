Hàng giả được gắn tem chống hàng giả

Nguyên phụ liệu và thành phẩm hàng ngàn áo khoác The North Face tìm thấy tại cơ sở may QLTT

Cơ sở sản xuất này được đặt tại xã Phú Cường, tỉnh Hưng Yên do ông Đào Văn Củ làm chủ. Đã có 30 công nhân làm việc tại đây để may áo hàng hiệu The North Face của Mỹ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 903 chiếc áo thành phẩm, 263 kg phụ liệu bao gồm khóa kéo, dây rút áo, khuy áo… và đặc biệt có 27.525 tem, nhãn, mác các loại chứng minh nguyên liệu phụ liệu từ Mỹ, còn thành phẩm là “made in Vietnam”. Một chiếc áo gió hiệu The North Face đủ tiêu chuẩn xuất xưởng tại đây được gắn đầy đủ các loại tem chính, tem phụ. Đặc biệt có cả tem chống hàng giả có in logo chìm của thương hiệu.