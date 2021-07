Hàng hóa đầy đủ nhưng giá tăng cao hơn so với trước khi giãn cách

Báo cáo từ Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ phận công tác tại phía Nam cho biết, đến trưa 11.7, tình hình cung ứng hàng hóa tại TP.HCM cải thiện nhiều, tại siêu thị hàng hóa tương đối đầy đủ. Tuy nhiên các siêu thị hạn chế người vào siêu thị cùng lúc do phải áp dụng quy tắc chống dịch 5K. Siêu thị hệ thống Bách hóa Xanh cùng lúc chỉ phục vụ 5 người; siêu thị thuộc Coopmart mỗi đợt chỉ phục vụ 5 người vào mua sắm và các siêu thị khác phải hẹn giờ để khách đến mua sắm. Mắc dù hàng hóa đầy đủ nhưng chưa thể đáp ứng nhu cầu người dân, nhiều người rất khó mua được rau, củ, quả, cá, thịt.

Còn tại chợ truyền thống các quầy bán thực phẩm tươi sống vẫn hoạt động, nhưng rất hạn chế do áp dung quy tắc 5K. Các mặt hàng thực phẩm chế biến khác nguồn cung đầy đủ, giá ổn định. Đặc biệt, báo cáo cũng cho biết giá thực phẩm tươi sống có giảm so với hôm qua nhưng vẫn tăng cao trên 50 - 100% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM.

Tại các tỉnh phía Nam, do tâm lý lo sợ dịch bệnh người dân mua hàng thực phẩm rất nhiều, các nhà bán lẻ, siêu thị đều tăng hàng cung ứng, dự trữ nên đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giá ổn định. Tại các chợ truyền thống lượng mua cũng tăng nhưng hàng hóa dồi giàu. Giá trứng tăng, các loại thịt, rau củ, quả tăng nhẹ. Các Cục Quản lý thị trường đến nay chưa phát hiện xử phạt các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý.