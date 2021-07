Nhu cầu tăng sốc, rau- thịt 'tát' giá tăng theo

Từ 5 giờ sáng ngày 8.7, xung quanh khu vực chợ P.Tân Quy (Q.7, TP.HCM), nhiều bà nội trợ vội vàng đi chợ vì sợ “lỡ hết đồ ăn như ngày hôm trước”. Chưa bao giờ ở đây có cảnh họp chợ đông đúc từ tinh mơ thế này. Tương tự, tại khu vực quanh chợ Tân Hương (Q.Tân Phú), 5 giờ sáng, người dân đã xếp hàng vào cửa hàng Bách Hóa Xanh lớp trong lớp ngoài như đi hội. Đến hơn 7 giờ, rau củ quả trong cửa hàng gần hết sạch. Còn tại cửa hàng tiện lợi SatraFoods trên đường Âu Cơ (Q.Tân Bình), 10 giờ sáng, tất cả thịt, cá, rau củ quả trên kệ đều không còn thứ gì. Hỏi nhân viên bán hàng, vừa chất những rổ nhựa đựng hàng lên, vừa trả lời với giọng khá mệt mỏi: “Ngày mai quay lại chị nhé. Hôm nay tụi em hết sạch hàng rồi”. “Vậy chiều không “bơm” hàng thêm hả em?”, “Dạ chắc không có đâu. Hàng chở về từ tỉnh khó quá”.

Thực tế, việc đóng các chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối đẩy tình thế hàng hóa cung cấp mùa dịch vốn đã hạn chế, lại càng “eo hẹp” hơn. Đến nay, đã có gần 130 chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động. Áp lực cung ứng hàng hóa cho thị trường bình dân ngày càng lớn. Giá rau quả tại xe đẩy, chợ tạm đang được bán cao gấp đôi, gấp rưỡi giá trong siêu thị xuất phát từ nhu cầu mua nhanh, tiện của người dân rất lớn, nhưng... không có chợ để mua. Đặc biệt, chi phí để chở rau từ các tỉnh vào TP.HCM ngày càng tăng, đẩy giá bán rau quanh khu vực chợ đầu mối cũng tăng. Nhiều ý kiến cho rằng nên tính toán “tháo dỡ” bớt vòng vây chợ truyền thống, thì hàng hóa ngoài thị trường bớt áp lực hơn.

Đại diện siêu thị AeonMall Tân Phú cho biết chỉ riêng đối với thịt (thịt gà, thịt bò, thịt heo...), ngày 8.7 siêu thị chủ động tăng gấp 3 lần so với ngày 7.7. Còn tại siêu thị Aeon Bình Tân, đối với một số mặt hàng thịt tăng gấp 7 lần so với ngày trước đó; tổng sản lượng thực phẩm tươi sống tăng đến 4 lần, cao hơn giai đoạn tiêu thụ của Tết Nguyên đán . Tương tự, đại diện chuỗi siêu thị BigC GO! cho biết các mặt hàng thịt tươi khu vực TP.HCM sẽ được tăng cường lên gấp 7 lần (tương ứng 70 tấn mỗi ngày), rau và trái cây sẽ cung ứng khoảng hơn 100 tấn mỗi ngày, hàng thực phẩm khô trữ tồn kho trên 30 ngày (tương đương 1.800 tấn, tăng 30% so với ngày thường).