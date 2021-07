Hàng hóa dồi dào, giá ổn định trong ngày đầu giãn cách

Hàng đầy kệ, rau xanh đủ loại

Trưa qua, bà Hạnh (ngụ Q.7, TP.HCM) đi siêu thị Go! (BigC) ở đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) đã khá bất ngờ khi siêu thị vắng khách, hoàn toàn trái ngược với cảnh xếp 3 - 4 hàng dài trước đó một ngày.

Bước vào siêu thị, bà càng bất ngờ hơn khi hàng hóa, nhất là rau xanh, thịt cá đều đầy ắp trên các quầy kệ. Chỉ cách đó 1 - 2 ngày, tình trạng chen lấn mua mớ rau, con cá diễn ra tại tất cả siêu thị, cửa hàng, chợ trên toàn thành phố khiến bà vẫn ám ảnh. Dù dự tính ban đầu sẽ mua rất nhiều thực phẩm để dành cho suốt tuần, nhưng sau khi vào siêu thị, bà Hạnh lại đổi ý và chỉ mua vừa đủ thức ăn cho 3 ngày tới.

“Hàng hóa dồi dào, rau thịt cá tươi xanh thì không nên mua trữ nhiều lại mất ngon. Vắng người nên ngay cả việc tính tiền cũng rất nhanh. Nãy giờ mình ra vô mua xong đồ chỉ mất tầm 30 phút”, bà Hạnh chia sẻ.

Còn với một số người vẫn e ngại ra siêu thị do xa nhà, gửi xe mất thời gian thì tạt ngay vào các cửa hàng thực phẩm gần hơn như Bách Hóa Xanh, VinMart , Co.opFood, SatraFoods... đều có đủ hàng hóa. Tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Lâm Văn Bền (Q.7), vào lúc 12 giờ hôm qua, lượng khách đông nên chờ xếp hàng. Dù vậy mọi người đã không còn nôn nóng vì rau xanh phủ đầy quầy, các kệ thịt tươi, thịt đông lạnh... đều còn nhiều.

Bà Kim - một khách hàng đứng tuổi - cho hay vì không đi xe máy nên bà tranh thủ ra cửa hàng gần nhà để mua rau và thịt. Trước đó 2 ngày, bà đã đi mua thực phẩm nhưng mua ở chợ bên ngoài rau xanh quá mắc, nên không mua nhiều. Nay thấy cửa hàng không quá đông nên đi mua thêm. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở nhiều hệ thống siêu thị khác.

Tại siêu thị Aeon Tân Phú, các loại rau cải, xà lách, bí xanh, rau thơm hay thịt, cá tươi đều có đủ. Siêu thị lại vắng người nên tha hồ lựa chọn, không quá lo sợ bị lây bệnh như tình trạng quá đông của nhiều ngày trước. Hoặc tại siêu thị MM Mega Market (Q.2), nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh những kệ hàng rau chất cao ngất ngưởng, các tủ thịt đầy ăm ắp.

Khách hàng tên Nguyễn cho hay 7 giờ sáng 9.7 anh dậy sớm, ra siêu thị MM Mega Market và mua rau, trái cây thoải mái. Thậm chí vào lúc đó khách hàng chưa có ai và anh tha hồ “một mình một chợ”. Còn thông tin từ anh Đình đi muộn sau đó thì khách vào siêu thị nhiều hơn nhưng hàng hóa vẫn “ngập” các kệ, mọi người an tâm mua sắm...

Theo ghi nhận của lực lượng quản lý thị trường, tại TP.HCM tính đến 11 giờ ngày 9.7, tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích cải thiện so với ngày 8.7 và những ngày trước, nhưng vẫn còn thiếu hàng hóa cục bộ một số nơi tại một số thời điểm.

Giá thực phẩm bình ổn

Không chỉ hàng hóa dồi dào, tại các siêu thị, cửa hàng giá thực phẩm cũng ổn định. Tại siêu thị Go!, giá tất cả hàng hóa đều như ngày thường. Ví dụ, bí xanh, bầu, mướp hương là 24.900 đồng/kg, rau dền 17.000 đồng/kg, rau muống Vietgap 8.900 đồng/gói 250 gr; cốt lếch heo Vietgap 135.000 đồng/kg, nạc dăm heo Vietgap 169.000 đồng/kg; đùi bò 297.000 đồng/kg, cá nục 62.500 đồng/kg, cá bạc má 84.000 đồng/kg.

Giá hầu hết các loại đều ổn định nhưng có một số ít rau xanh từ nhà vườn đòi tăng giá như dưa leo hoặc tăng nhẹ do chi phí vận chuyển. Nếu giá sản phẩm nào tăng nhẹ thì chúng tôi chấp nhận, còn tăng cao thì Bách Hóa Xanh tuyệt đối không mua vì không có hàng này người tiêu dùng sẽ mua hàng khác, rau xanh thì rất nhiều nên không sợ thiếu hàng. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thương Tại Aeon Tân Phú, giá các thực phẩm cũng không thay đổi như ba rọi heo 225.000 đồng/kg, đùi heo 185.000 đồng/kg, phi lê gà từ 43.000 - 47.000 đồng/vỉ 500 gr... Ông Nguyễn Nhơn Quý, Trưởng phòng Truyền thông và Đối ngoại Công ty Aeon VN, cho biết lượng khách hôm qua tại 2 siêu thị Aeon ở Q.Tân Phú và Q.Bình Tân (TP.HCM) giảm nhẹ so với ngày trước giãn cách. Lượng hàng hóa 2 siêu thị chuẩn bị vẫn đảm bảo đầy đủ để cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân, đặc biệt là khách hàng mua trực tuyến. Về giá cả vẫn bình ổn và không có sự thay đổi. Từ hôm qua 9.7, Aeon VN đã mở lại tất cả các kênh bán hàng trực tuyến để phục vụ khách hàng gồm đặt hàng qua điện thoại, qua các ứng dụng di động (Aeon, Grabmart, Now) và trang web www.aeoneshop.com.

Cập nhật từ đại diện hệ thống VinMart, VinMart+, thì lượng khách đến trực tiếp tại hệ thống ở TP.HCM tăng 20% và đơn hàng online tăng hơn 50%. Nhưng siêu thị đã tăng dự phòng hàng hóa từ 3 - 6 tháng trước đó nên đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân. Đại diện hệ thống siêu thị SaigonCo.op cũng thông tin lượng khách đến siêu thị đã giảm so với trước khi áp dụng Chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Nhưng có một số thời điểm vài siêu thị ở Gò Vấp, Phú Nhuận... có lúc khách vào đông và tập trung mua rau xanh, nên hàng “châm” thêm không kịp. Tuy nhiên, sau đó đều được bổ sung đầy đủ.

Riêng lượng đơn hàng online , đặt qua điện thoại của hệ thống SaigonCo.op tiếp tục tăng vọt gấp 5 - 6 lần ngày thường khiến hệ thống này vẫn còn gặp khó khăn trong khâu giao hàng. Đại diện siêu thị này khẳng định: Hàng hóa hiện nay luôn đầy đủ, không lo bị “cháy hàng” khi sản phẩm đều được các nhà cung cấp dự trữ, phân phối liên tục.

Chia sẻ cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Thương, phụ trách hệ thống Bách Hóa Xanh, cho hay trên toàn hệ thống ở TP.HCM nói chung lượng khách vẫn khá đông nhưng không dồn vào một thời điểm nào mà rải đều trong ngày, giảm bớt áp lực cho nhân viên, cửa hàng. Tổng cộng cả hệ thống này đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn thực phẩm tươi các loại (bao gồm từ thịt, cá đến rau xanh), tăng thêm hơn 500 tấn so với ngày 8.7 và tăng gần gấp 3 lần so với cách đây 1 tháng. Do lượng hàng tăng mạnh sau khi các chợ truyền thống ngừng hoạt động nên Bách Hóa Xanh phải chia làm 2 đợt đưa hàng vào sáng, chiều thay vì chỉ về một đợt sáng như trước đây. Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa từ kho miền Tây vẫn mất gấp đôi thời gian so với trước đây vì quá nhiều trạm kiểm soát, lên khoảng 7 - 8 tiếng trong khi trước đây chỉ mất 3 - 4 tiếng.