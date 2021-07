Hàng không ‘siết’ kiểm soát y tế khách đến từ TP.HCM

Không tham gia các hoạt động tập trung đông người trong vòng 14 ngày đối với những người từng đến các địa điểm có trường hợp mắc Covid-19 ở hoặc lưu trú, hoặc khu vực bị phong tỏa (cách ly vùng) do có trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian theo thông báo của UBND cấp tỉnh và phải thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế…

Trước đó, một số địa phương cũng đã đề xuất tạm dừng khai thác các chuyến bay đến từ TP.HCM hoặc vùng có dịch. Mới nhất, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Bộ GTVT cho biết, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An và vùng lân cận, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các đường bay đi và đến sân bay Vinh.