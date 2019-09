Hãng thời trang Forever 21 phá sản

Hãng này dự định sẽ đóng cửa 178 cửa hàng trong số hơn 800 cửa hàng dù trong thư gửi khách hàng viết rằng “các quyết định về việc đóng cửa các cửa hàng trong nước đang trong thời gian xem xét và chờ kết quả từ cuộc trao đổi với các chủ thuê mặt bằng". Tuy nhiên, công ty cũng bày tỏ hy vọng một số lượng đáng kể các cửa hàng vẫn sẽ hoạt động bình thường và “chúng tôi không mong muốn phải rời khỏi bất kỳ thị trường lớn nào của Mỹ”.

Forever 21 thành lập năm 1984 và nhanh chóng mở rộng ra khắp các trung tâm mua sắm, chủ yếu phục vụ khách hàng nữ trẻ tuổi với sản phẩm thời trang cơ bản, bình dân. Công ty hiện vẫn thuộc sở hữu của nhà đồng sáng lập là hai vợ chồng Do Won Chang và Jin Sook. CNN trích dẫn ước tính từ Forbes, Won và Chang hiện có tài sản 1,5 tỉ USD. Hãng Forever 21 có doanh thu hằng năm 3,4 tỉ USD với 30.000 nhân viên.

Forever 21 là nhà bán lẻ mới nhất tuyên bố phá sản trong bối cảnh mua sắm trực tuyến làm sụt giảm lượng khách hàng đến các trung tâm thương mại và cửa hàng truyền thống tại Mỹ. Trong những năm gần đây, nhiều nhà bán lẻ từng kinh doanh tốt cũng buộc phải nộp đơn phá sản. Chẳng hạn như tháng 4.2018, Nine West Holdingd - công ty sở hữu hàng loạt nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Nine West và Anne Klein - cũng nộp đơn xin phá sản vì nợ hơn 1 tỉ USD. Hay trước đó, chuỗi bán lẻ đồ chơi lớn nhất nước Mỹ - Toys 'R' Us - cũng tuyên bố sẽ đóng cửa hoặc bán lại toàn bộ 800 cửa hàng sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ. Tương tự trong năm 2018 có thêm Công ty Sears Holding nộp đơn phá sản...