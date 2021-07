Hàng tồn chạm ngưỡng 100%, cảng Cát Lái đứng trước nguy cơ gián đoạn hoạt động

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, thông tin hiện lượng hàng nhập tồn đang tăng nhanh do nhiều nhà máy phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động do bị phong tỏa hoặc do không đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ”, “2 địa điểm - 1 cung đường”, nên doanh nghiệp chậm nhận hàng.

Từ trước đến nay, Cảng Cát Lái thường xuyên hoạt động gần tối đa công suất nên nếu hàng hóa chậm luân chuyển, tồn bãi tăng cao thì nguy cơ rất lớn là cảng phải tạm thời ngưng tiếp nhận tàu, chờ giải phóng hàng trên bãi.

Ngoài khó khăn về lượng hàng tồn ở cảng tăng đột biến, cảng Cát Lái còn đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Hiện lượng nhân sự làm việc tại các vị trí ngoài hiện trường ở cảng (nhân viên cảng vụ, lái cẩu bãi xe, lái xe nâng...) đã giảm 50% so với trước, chỉ còn 250 người. Những ngày gần đây có hiện tượng nhiều chuyến tàu phải chờ cẩu do thiếu công nhân hoặc chờ cho công nhân nghỉ, phục hồi sức lao động do phải làm việc liên tục.

Trước tình hình đó, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đề nghị UBND TP.HCM ưu tiên cho lực lượng lao động dây chuyền sản xuất cảng Cát Lái, kể cả người lao động do cảng quản lý ký hợp đồng, công nhân xếp dỡ vệ tinh và các đối tượng khác được hoạt động thường xuyên tại cảng. Cho phép số lao động cần kíp trong dây chuyền sản xuất tại cảng, nếu không cư trú tại các khu vực dân cư đang bị phong tỏa được cấp phép lưu thông đến cảng làm việc. Tân cảng Sài Gòn sẽ phối hợp cùng các cơ quan y tế xét nghiệm sàng lọc theo quy định.

Ngoài ra, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị Tổng cục Hải quan có cơ chế cho phép chuyển hàng nhập khẩu và container tồn trên 90 ngày từ cảng Cát Lái về lưu giữ, giao cho khách hàng và thanh lý tại các cơ sở của Tân cảng Sài Gòn là cảng Tân cảng Hiệp Phước (TP.HCM), các ICD (cảng nội địa) Tân cảng Long Bình, ICD Tân cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) và ICD Tân cảng Sóng Thần (Bình Dương). Tân cảng Sài Gòn cam kết chịu trách nhiệm nguyên trạng của Seal và hàng hóa khi chuyển, lưu trữ.