Hàng Việt “bì bõm” vào siêu thị ngoại

Ông Vince Trần, đại diện mua hàng cho hệ thống siêu thị Walmart, kể mặc dù đã đưa một số mặt hàng đồ gỗ của doanh nghiệp (DN) nội ra thế giới song hiện có rất ít DN Việt có thể sản xuất một cách chuyên nghiệp. “Như trong ngành nội thất, nhiều DN trong nước khi đưa hàng đi hội chợ thì tốt, quảng bá được. Nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thì thấy một số mặt hàng đó sản lượng lại không nhiều. Hàng hóa cũng không sản xuất thường xuyên, tức độ chuyên nghiệp hóa không có. Mà số lượng không nhiều thì không thể cạnh tranh tốt về giá so với DN ở nước khác, khi họ chuyên nghiệp hóa và tập trung sản xuất cho một sản phẩm”, ông Trần nói.

Tương tự, ông Ma Jung Uk, Giám đốc Lotte Mart tại Hà Nội, cho hay năm vừa qua đã có 1.600 tấn chuối Việt Nam vào hệ thống Lotte Mart ở Hàn Quốc và tập đoàn đang lên kế hoạch để nâng sản lượng cho năm 2021. “Thế nhưng khó khăn nhất của chúng tôi là khả năng cung cấp hàng liên tục của công ty Việt. Họ cung cấp 1 năm đã xong, nhưng chưa thấy có ý định cho năm tới”, ông Ma Jung Uk thông tin.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Tham tán thương mại Việt Nam tại Canada, cho hay nhờ cùng tham gia Hiệp định CPTPP nên các mặt hàng giày dép, may mặc của Việt Nam được hưởng thuế suất 0% khi vào Canada. Đó là lợi thế lớn so với các đối thủ nhờ mức thuế giảm từ 5 - 18%. Thế nhưng, hiện mới chỉ Tập đoàn dệt may Việt Nam đưa được một số ít sản phẩm mà các công ty thành viên tự sản xuất được từ đầu đến cuối. Còn lại, các DN nhỏ và vừa thì việc có thể đưa hàng vào hệ thống phân phối của Canada rất khó. Lý do là không thể đáp ứng được số lượng, chủng loại như trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, hoa quả tươi.