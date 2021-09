Hãng xe đầu tiên tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tài xế

Ứng dụng gọi xe Be vừa phát đi thông báo sẽ thực hiện triển khai chủ động xét nghiệm nhanh Covid-19 cho tài xế từ ngày 24.9. Đây là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP về việc doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm cho shipper thuộc đơn vị mình quản lý.

Theo đó, từ 29.4, những tài xế công nghệ của ứng dụng gọi xe Be sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 đạt chuẩn của Bộ Y Tế tại các địa điểm trên địa bàn thành phố theo mô hình ứng dụng công nghệ xuyên suốt, đảm bảo an toàn, tốc độ và hiệu quả.

Với mô hình này, Be phối hợp cùng chính quyền địa phương và đối tác tổ chức địa điểm và đội ngũ chuyên viên xét nghiệm riêng cho tài xế của Ứng dụng gọi xe Be. Theo đó, tài xế được xét nghiệm linh hoạt trong ngày và có kết quả ngay sau 30 phút, nhận kết quả trực tuyến, loại bỏ in giấy kết quả. Be sẽ hỗ trợ tài xế 1 phần chi phí xét nghiệm.

Điểm đặc biệt là qui trình xét nghiệm được thiết kế giảm thiểu các thủ tục như xếp hàng, đăng ký, số hoá toàn diện, để toàn bộ khâu lấy mẫu xét nghiệm chỉ mất 1 phút/người, trả kết quả trực tuyến trong vòng 15-30 phút tối đa, giúp tài xế chủ động tiến hành công việc sớm đầu ngày. Toàn bộ qui trình được quản lý bằng nền tảng công nghệ của Be, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp, an toàn nhanh chóng, thanh toán trực tuyến, quản lý dữ liệu chặt chẽ trong việc phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời đảm bảo chi phí hợp lý nhất có thể. Thông tin được cập nhật trên ứng dụng "Y TẾ HCM" của Sở Y tế để tiện tra cứu.