HDBank chia cổ tức 25%

Kết quả kinh doanh năm 2020 của HDBank tăng trưởng tích cực nhất từ trước đến nay với tổng tài sản hợp nhất đạt 319.127 tỉ đồng, tăng 39,1% so với năm 2019 và hoàn thành 104,5% kế hoạch. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 208.953 tỉ đồng tăng 38,4% và hoàn thành 111% kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt 188.228 tỉ đồng, tăng 23% hoàn thành 105,8% kế hoạch. Các chỉ số như ROE đạt 20,6%, ROA đạt 1,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.818 tỉ đồng, tăng 15,9% và hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2020, trong đó nguồn thu từ mảng dịch vụ tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Đại hội cũng đã thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% từ lợi nhuận chưa phân phối 2020 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đã kiểm toán và trích các quỹ theo quy định để tăng vốn điều lệ năm 2021.

Trong năm 2020, HDBank đã tăng vốn điều lệ từ 9.810 tỉ đồng lên hơn 16.088 tỉ đồng thông qua chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 65%, mức cao nhất toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ là 0,93%, thuộc nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Toàn bộ trái phiếu VAMC đã được tất toán trước thời hạn. Các chỉ tiêu an toàn của HDBank không ngừng được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 24,8% so với quy định là 40%. Hệ số an toàn vốn CAR (theo Basel II) đạt tới 12,1% so với 8% theo quy định. HDBank là một trong số nhà băng đầu tiên hoàn thành sớm cả 3 trụ cột quản trị rủi ro theo chuẩn mực Basel II. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 với triển vọng Ổn định.

Đồng thời, Hội đồng quản trị HDBank trình cổ đông dừng việc sáp nhập HDBank với PGBank. Ngày 7.9.2018, Ngân hàng Nhà nước ( NHNN) đã có chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex (PGBank) vào HDBank. Sau đó, HDBank đã trình tiếp hồ sơ xin chấp thuận chính thức tại NHNN nhưng vì nhiều lý do khách quan NHNN vẫn chưa có chấp thuận chính thức việc sáp nhập PGBank vào HDBank, do đó các bên vẫn chưa thể tiến hành sáp nhập. Ngày 2.6.2020, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - cổ đông lớn nhất chiếm 40% vốn điều lệ của PGBank đã gửi công văn tới HDBank, thông báo sẽ thực hiện thoái vốn tại PGBank theo quy định trong trường hợp phương án sáp nhập không được chấp thuận trước ngày 31.8.2020. Đồng thời, PGBank cũng đã có đề nghị chấm dứt việc sáp nhập theo Công văn ngày 22.02.2021.

Kết thúc quý 1/2021, các chỉ số an toàn của HDBank được nâng cao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 2.100 tỉ đồng, tăng 68% so với quý 1/2020. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỉ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái, hứa hẹn một năm 2021 tiếp tục đạt và vượt các kế hoạch đặt ra.

Các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch năm 2021 với tổng tài sản đạt 399.320 tỉ đồng, tăng 25% so với 2020; huy động vốn đạt 359.851 tỉ đồng, tăng 25%; dư nợ tín dụng lên 236.768 tỉ đồng, tăng 26% so với năm 2020. HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25%, lên 7.281 tỉ đồng. Các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,62% và 21,1%.