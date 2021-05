Hệ số K đất nông nghiệp chưa sát thực tế ?

Sở TN-MT TP.HCM đã đề nghị các địa phương trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện cụ thể của dự án mà rà soát, cân đối với các dự án tương đồng đã được UBND TP.HCM phê duyệt trong khoảng thời gian không quá 1 năm để điều chỉnh hệ số cho phù hợp với giá chuyển nhượng khi lấy ý kiến người dân đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trao đổi với Thanh Niên , cán bộ địa chính của một huyện cho biết hệ số K đất nông nghiệp tại nhiều địa phương được áp theo Quyết định 10 là chưa phù hợp. Đơn cử, khu vực 3, hệ số điều chỉnh áp cho các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn là như nhau, từ 15 - 20, trong khi hiện tại, giá đất ở H.Nhà Bè khu vực giáp Q.7 cao hơn cả đất một số địa phương khu vực 2 như Q.Bình Tân, Q.12, có nơi lên tới 85.000 - 90.000 đồng/m, tăng 25% so với năm ngoái. Tương tự, ở H.Bình Chánh, khu vực xã Bình Hưng giáp Q.Bình Tân nay đất tăng cao hơn so với trước Tết âm lịch 20 - 25 triệu đồng/m, từ 60 - 65 triệu đồng/mnay lên 90 triệu đồng/m. Trong khi đó, cũng là H.Bình Chánh, khu vực xã Vĩnh Lộc B giáp ranh với Long An giá hơn 30 triệu đồng/m. Do đó, việc “đánh đồng” hệ số K các huyện này như vậy là không hợp lý.