Himlam chủ động chi tiền tỉ xử lý rác cho cư dân

Thực tế trước đó, ngay khi dự án còn chưa bàn giao cho khách hàng, bản thân chủ đầu tư là Công ty Him Lam Land ngay trong quá trình xây dựng dự án cũng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị chính quyền địa phương về vấn đề này. Cụ thể như vào tháng 6.2018, Công ty Him Lam Land có công văn số 1081/06/2018 phản ánh ô nhiễm khí thải của nhà máy giấy Xuân Đức đến UBND phường Phước Long A và UBND quận 9. Đầu tháng 10.2018, công ty có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát môi trường kiểm tra và xử lý ô nhiễm do nhà máy giấy Xuân Đức gây ra. Kết quả ngày 18.12.2018, Cục Cảnh sát môi trường có thông báo giải quyết kết quả tố cáo với nội dung phạt nhà máy giấy Xuân Đức 200 triệu đồng và đề nghị có biện pháp khắc phục.

Các hộ dân đang sinh sống tại Khu căn hộ Him Lam Phú An tại phường Phước Long A, quận 9 (TP.HCM) thời gian qua đã khiếu nại liên tục về việc nhà máy giấy Xuân Đức xả khói, tiếng ồn và mùi hôi gây ô nhiễm.

Thế nhưng việc ống khói xả khí thải trực tiếp của nhà máy giấy Xuân Đức ra môi trường xung quanh vẫn không chấm dứt nên đến cuối tháng 12.2018, công ty Him Lam Land lại gửi công văn số 851/12/2018 đến chính quyền phường Phước Long A và quận 9 tiếp tục phản ánh vấn đề trên. Do đó, ngày 9.1, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 mời Công ty giấy Xuân Đức lên làm việc và lập biên bản làm việc đề nghị nhà máy giấy Xuân Đức báo cáo các giải pháp khắc khục trước 31.1.2019.

Đặc biệt để giải giải quyết cho người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp với khói bụi, tiếng ồn, mùi hôi từ nhà máy giấy, Công ty Him Lam Land đồng ý nhận lại căn hộ đã bán cho khách hàng và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã nộp cho công ty từ cuối tháng 1.2019. Đến nay Him Lam Land đã nhận lại 55 căn hộ theo yêu cầu của khách hàng. Đồng thời công ty cũng chủ động tiếp xúc với nhà máy giấy Xuân Đức để hai bên hợp tác trong việc di dời nhà máy nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn cho toàn bộ người dân tại khu vực này.

Để cùng chung tay giải quyết vấn nạn trên, Công ty Him Lam Land đã chủ động thuê khu đất bên cạnh có diện tích 884,8 m2 để sắp xếp xe rác ra vào trật tự, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân đi lại trên đường Thủy Lợi. Các loại chi phí gồm thuê đất là 44,24 triệu đồng/tháng, chi phí hỗ trợ lực lượng điều phối của phường Phước Long A là 40 triệu đồng/tháng từ tháng 6.2018 đến tháng 12.2018 đều do Him Lam Land chi trả. Từ đầu năm nay, Him Lam Land thanh lý hợp đồng với phường Phước Long A và tự tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Him Lam Land đã thực hiện cải tạo nâng cấp đường Thủy Lợi và đường Nam Hòa với tổng kinh phí xây dựng hơn 3 tỉ đồng và xây dựng hệ thống thoát nước mặt khu vực đường Thủy Lợi với hơn 3,2 tỉ đồng. Cả hai công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quan trọng hơn, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, tháng 10.2018, Him Lam Land chủ động gửi công văn đề nghị UBND quận 9 được tài trợ xây dựng trạm trung chuyển rác theo công nghệ ép rác kín, giải quyết tình trạng ô nhiễm tại những trạm trung chuyển rác trên toàn địa bàn quận 9. Trạm ép rác kín có công suất đầu nén lên đến 1.000 tấn rác/ngày đêm. Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn và có báo cáo với UBND quận 9 về giải pháp công nghệ, kỹ thuật… với tổng kinh phí tài trợ dự kiến gần 50 tỉ đồng.

Giữa tháng 11.2018, UBND quận 9 đã gửi văn bản số 3787/UBND-TNMT trình UBND thành phố xin chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp trạm trung chuyển rác Long Trường từ nguồn kinh phí tài trợ của doanh nghiệp. Cuối tháng 5 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có văn bản trình TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng trạm trung chuyển Long Trường do Him Lam Land tài trợ kinh phí. Hiện tại Công ty Him Lam Land đang chờ quyết định của các cơ quan chức năng để thực hiện. Công ty khẳng định sẽ giải quyết đến cùng để giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường sống trong sạch cho cư dân.

TS luật sư Bùi Quang Tín, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: việc môi trường ô nhiễm vì khói bụi do nhà máy giấy Xuân Đức hay tình trạng rác ứ đọng khiến người dân khu vực khốn khổ là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên để góp phần chung tay xử lý ô nhiễm môi trường thì cần có sự tham gia của người dân và cả doanh nghiệp trên địa bàn. Việc chủ đầu tư dự án tại đây như Công ty Him Lam Land đã chủ động thực hiện nhiều việc là kịp thời. Người dân đang sống ở khu chung cư sẽ có xu hướng đặt niềm tin vào Ban quản lý và chủ đầu tư khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy để có sự đồng thuận cũng như tạo niềm tin hơn, công ty có thể công khai thông tin rõ ràng, chi tiết về các công việc đó cũng như thông qua Ban quản lý khu căn hộ để cùng đồng hành trong thời gian tới để xử lý triệt để vấn nạn trên.